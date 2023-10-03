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СМИ: приют в Нидерландах под риском закрытия для новых беженцев из Украины

СМИ: приют в Нидерландах под риском закрытия для новых беженцев из Украины

Киев • УНН

 • 970986 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Власти города Утрехт, что в Нидерландах, объявили о нехватке мест в центре для беженцев, в том числе из Украины. Если не будут созданы дополнительные пункты приема, существует риск, что утрехтский приют будет закрыт для новых прибывших. Об этом сообщает NRC Handelsblad, пишет УНН.

Цитата

"Мы хотим, чтобы люди не спали на улице, но из-за большого количества людей, которые приходят, мы вынуждены им отказать. Надеюсь, мои коллеги или частные лица услышат, что нужно больше мест",– заявила мэр города Шэрон Дейксма.

Детали

Шэрон Дейксма срочно призывает регионы найти больше мест. "Если дополнительные пункты приема не будут созданы, существует риск, что кризисный приют в Утрехте для новых беженцев будет закрыт", - цитирует мэра издание.

Приемный пункт в Jaarbeurs официально рассчитан на сотню человек. Но в одну из недавних ночей, как сообщается, там спало почти вдвое больше украинцев, чем есть места. Сейчас там 250 коек, расположенных всего в нескольких метрах друг от друга. Рядом с кроватями стоят клетки с привезенными собаками, котами и птицами, говорится в сообщении.

Как указано, прибывшие украинцы должны находиться в приюте всего несколько дней, однако из-за скопления людей пребывание в кризисных приютах может достигать месяца.

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