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Польша с 2024 года начнет сокращать помощь для украинских беженцев – спикер правительства

Польша с 2024 года начнет сокращать помощь для украинских беженцев – спикер правительства

Киев • УНН

 • 943358 просмотра

Киев. 5 октября. УНН. Спикер правительства Польши Петр Мюллер сообщил, что со следующего года Украина начнет сокращать помощь для украинских беженцев. Об этом он сказал в интервью PAP, передает УНН.

Детали

Издание Super Express опубликовало результаты опроса Pollster Research Institute, который продемонстрировал значительное падение энтузиазма поляков по поводу финансовой помощи украинским беженцам.

На вопрос "стоит ли финансово продолжать помогать украинцам в Польше, например, давая им 500+ и другие выгоды" только 26% анкетированных ответили утвердительно, а 60% — "точно нет" или "вероятнее всего, нет".

Исследование проводилось 21-22 сентября среди 1015 респондентов.

Цитата

"Опрос – это, конечно, одно. Только, решения, принятые после начала войны, носят временный характер, и это все, что я могу сказать", – подчеркнул Мюллер.

Дополнение

Представитель польского правительства сказал, что этап массового выезда украинцев за границу завершился, поэтому "эти решения постепенно теряют силу, так в решение прописано, что они не будут продолжены".

На вопрос, когда именно они начнут терять силу, Мюллер ответил: "вероятно, первый квартал 2024 года".

Он считает, что необходимости продолжать эту помощь не будет.

Согласно данным Евростата, на конец июня 2023 года в Польше было зарегистрировано около 975 000 украинцев.

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