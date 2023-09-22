Дуда заявив, що зустрінеться віч-на-віч з Зеленським “як тільки буде можливість”
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що особисто зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським "як тільки буде можливість". Про це Дуда він повідомив в інтерв'ю польському TVN24, пише УНН.
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"Як тільки буде можливість, я обов’язково буду з ним (Зеленським — ред.) розмовляти, але ми точно не говоритимемо перед камерами. Ми розмовлятимемо так, як багато разів говорили — віч-на-віч, як розмовляють один з одним два друга, які хочуть вирішити різні складні ситуації", — зауважив Дуда.
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Президент Польщі наголосив, що вважає слова Зеленського про те, що "дехто в Європі підриває солідарність і влаштовує політичний театр, роблячи із зерна трилер", "несправедливими".
"У той момент мені було прикро, тому що я вважаю: те, що він говорить дуже несправедливо", — сказав польський президент.
Але Дуда запевнив, що й далі вважає Зеленського своїм другом.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда зустрілись у Нью-Йорку з литовським колегою Гітанасом Науседою. Литовський президент на зустрічі заявив, що розбіжності між двома країнами мають бути вирішені якнайшвидше.