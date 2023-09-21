Науседа: розбіжності між Україною та Польщею потрібно вирішити якомога швидше
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда зустрілись у Нью-Йорку з литовським колегою Гітанасом Науседою. Литовський президент на зустрічі заявив, що розбіжності між двома країнами мають бути вирішені якнайшвидше, повідомляє LTR, пише УНН.
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«Розбіжності між Україною та Польщею мають бути вирішені якомога швидше через спільну, найважливішу мету – захист Європи від агресивної експансіоністської політики росії. Позиція Польщі в наданні підтримки є винятковою. Необхідно знайти рішення, тому що подальше поглиблення кризи було б безвідповідальним», - заявив Науседа.
За словами литовського президента, важливо розуміти, що йдеться не про безпеку окремих країн, а всього регіону і навіть континенту.
«Як показує історія, тільки спільними зусиллями, підтримкою та допомогою один одному можна протистояти небезпеці зовнішніх загроз. Водночас суспільні розбіжності, незалежно від причин, не лише підривають єдність, а й сприяють пропаганді ворога», – підкреслив Науседа.
Литовський президент поговорив з лідерами України та Польщі про спрощення процедури транспортування зерна через Польщу та збільшення транзиту через Литву, тим самим зменшивши тиск.
Найближчим часом президент продовжить переговори як з Україною, так і з Польщею, зазначає видання.
Раніше
20 вересня президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда не змогли зустрітись у Нью-Йорку через зміни у порядку денному на сесії Генеральної Асамблеї ООН. Серед тем розмови мала бути заборона на імпорт українського зерна.
Пізніше стало відомо, що МЗС Польщі викликало посла України Василя Зварича через заяву президента Зеленського про те що, «дехто в Європі розігрує солідарність і влаштовує політичний театр, роблячи із зерна трилер».
В той же день у канцелярії прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького заявили, що більше не передають зброю Україні, тому що зараз озброюють Польщу.
Представник уряду Польщі Петр Мюллер зазначив, що Польща здійснює лише заздалегідь узгоджені постачання амуніції та озброєння, у тому числі за контрактами, підписаними з Україною.