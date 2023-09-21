Варшава уточнила, що здійснює лише "заздалегідь узгоджені" постачання зброї для України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Представник уряду Польщі Петр Мюллер заявив, що Польща здійснює лише заздалегідь узгоджені постачання амуніції та озброєння, у тому числі за контрактами, підписаними з Україною. З посиланням на коментар Мюллера повідомило у четвер польське видання PAP, пише УНН.
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"У контексті питань щодо постачання озброєнь хотів би повідомити, що Польща здійснює лише заздалегідь узгоджені постачання амуніції та озброєння, у тому числі за контрактами, укладеними з Україною. Це, серед іншого, найбільший закордонний контракт, підписаний польською збройовою промисловістю після 1989 року - на постачання гаубиць Krab", - повідомив Мюллер.
Як він зазначив, "у Польщі досі діє міжнародний хаб допомоги".
"Нагадуємо, що у перші місяці війни Польща надала ключові танки, бронетехніку, літаки та боєприпаси для оборони України, які були необхідні, щоб зупинити напад росії на Україну та, в перспективі, на інші країни ЄС - включаючи Польщу. У перші місяці війни, коли інші країни ЄС обговорювали підтримку, Польща послідовно допомагала відбити напад росії", - наголосив Мюллер.
При цьому Мюллер заявив, що "з української сторони" нібито "з'явилася низка абсолютно неприйнятних заяв та дипломатичних жестів".
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20 вересня у канцелярії прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького заявили, що більше не передають зброю Україні, тому що зараз озброюють Польщу.