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Польща більше не передаватиме зброю Україні

Польща більше не передаватиме зброю Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Україна більше не отримає ніякого озброєння від Польщі. Про це повідомили у Канцелярії прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, пише УНН.

Цитата 

“Ми більше не передаємо зброю Україні, тому що ми зараз озброюємо Польщу”, - йдеться у повідомленні. 

Хоча прем’єр і зазначає, що розуміє складність положення України, яка захищається від жорстокого нападу росії, але вважає, що в першу чергу Польща має захищати себе.  

Доповнення

МЗС Польщі викликало посла України Василя Зварича через заяву президента Володимира Зеленського.

Зеленський на сесії Генеральної Асамблеї ООН під час виступу заявив:

"Тривожно бачити, як у цей час дехто в Європі розігрує солідарність і влаштовує політичний театр, роблячи із зерна трилер. Може здаватися, що вони грають власну роль, але натомість вони допомагають підготувати сцену для московського актора".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Польща, ймовірно, припинить допомогу українським біженцям у наступному році

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