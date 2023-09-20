Польща більше не передаватиме зброю Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Україна більше не отримає ніякого озброєння від Польщі. Про це повідомили у Канцелярії прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, пише УНН.
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“Ми більше не передаємо зброю Україні, тому що ми зараз озброюємо Польщу”, - йдеться у повідомленні.
Хоча прем’єр і зазначає, що розуміє складність положення України, яка захищається від жорстокого нападу росії, але вважає, що в першу чергу Польща має захищати себе.
Доповнення
МЗС Польщі викликало посла України Василя Зварича через заяву президента Володимира Зеленського.
Зеленський на сесії Генеральної Асамблеї ООН під час виступу заявив:
"Тривожно бачити, як у цей час дехто в Європі розігрує солідарність і влаштовує політичний театр, роблячи із зерна трилер. Може здаватися, що вони грають власну роль, але натомість вони допомагають підготувати сцену для московського актора".
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