Польша больше не будет передавать оружие Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Украина больше не получит никакого вооружения от Польши. Об этом сообщили в Канцелярии премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, пишет УНН.
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“Мы больше не передаем оружие Украине, потому что мы сейчас вооружаем Польшу”, - говорится в сообщении.
Хотя премьер и отмечает, что понимает сложность положения Украины, которая защищается от жестокого нападения россии, но считает, что в первую очередь Польша должна защищать себя.
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МИД Польши вызвал посла Украины Василия Зварича из-за заявления президента Владимира Зеленского.
Зеленский на сессии Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления заявил:
"Тревожно видеть, как в это время кое-кто в Европе разыгрывает солидарность и устраивает политический театр, делая из зерна триллер. Может казаться, что они играют собственную роль, но вместо этого они помогают подготовить сцену для московского актера".
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