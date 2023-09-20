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Посла України викликали до МЗС Польщі у зв'язку із заявами Зеленського - ЗМІ

Посла України викликали до МЗС Польщі у зв'язку із заявами Зеленського - ЗМІ

Київ • УНН

 • 764608 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. МЗС Польщі викликало посла України Василя Зварича через заяву президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє із польське Tvn24 із посиланням на міністерство дипломатії, пише УНН.

Цитата

“Посла України Василя Зварича "терміново" викликали до МЗС у зв'язку з заявою президента України Володимира Зеленського, підтвердили в Міністерстві дипломатії”, - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Володимир Зеленський сесії Генеральної Асамблеї ООН під час виступу заявив:

"Тривожно бачити, як у цей час дехто в Європі розігрує солідарність і влаштовує політичний театр, роблячи із зерна трилер. Може здаватися, що вони грають власну роль, але натомість вони допомагають підготувати сцену для московського актора".

Своєю чергою президент Анджей Дуда заявив, що у справі українського зерна він та його уряд твердо захищатимуть інтереси польських фермерів, а також піддав критиці дії України в цьому питання.

Потім стало відомо, що Володимир Зеленський та Анджей Дуда не змогли зустрітись у Нью-Йорку через зміни у порядку денному на сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Українські Національні Новини

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