Посла України викликали до МЗС Польщі у зв'язку із заявами Зеленського - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. МЗС Польщі викликало посла України Василя Зварича через заяву президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє із польське Tvn24 із посиланням на міністерство дипломатії, пише УНН.
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“Посла України Василя Зварича "терміново" викликали до МЗС у зв'язку з заявою президента України Володимира Зеленського, підтвердили в Міністерстві дипломатії”, - йдеться у повідомленні.
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Володимир Зеленський сесії Генеральної Асамблеї ООН під час виступу заявив:
"Тривожно бачити, як у цей час дехто в Європі розігрує солідарність і влаштовує політичний театр, роблячи із зерна трилер. Може здаватися, що вони грають власну роль, але натомість вони допомагають підготувати сцену для московського актора".
Своєю чергою президент Анджей Дуда заявив, що у справі українського зерна він та його уряд твердо захищатимуть інтереси польських фермерів, а також піддав критиці дії України в цьому питання.
Потім стало відомо, що Володимир Зеленський та Анджей Дуда не змогли зустрітись у Нью-Йорку через зміни у порядку денному на сесії Генеральної Асамблеї ООН.