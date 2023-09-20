Посла Украины вызвали в МИД Польши в связи с заявлениями Зеленского - СМИ

Цитата

“Посла Украины Василия Зварича "срочно" вызвали в МИД в связи с заявлением президента Украины Владимира Зеленского, подтвердили в Министерстве дипломатии”, - говорится в сообщении.

Дополнение

Владимир Зеленский сессии Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления заявил:

"Тревожно видеть, как в это время кое-кто в Европе разыгрывает солидарность и устраивает политический театр, делая из зерна триллер. Может казаться, что они играют собственную роль, но вместо этого они помогают подготовить сцену для московского актера".

В свою очередь президент Анджей Дуда заявил, что в деле украинского зерна он и его правительство будут твердо защищать интересы польских фермеров, а также подверг критике действия Украины в этом вопросе.

Затем стало известно, что Владимир Зеленский и Анджей Дуда не смогли встретиться в Нью-Йорке из-за изменений в повестке дня на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.