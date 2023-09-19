Зустріч Зеленського та Дуди у Нью-Йорку не відбулась через “жорсткий розпорядок дня”
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда не змогли зустрітись у Нью-Йорку через зміни у порядку денному на сесії Генеральної Асамблеї ООН. Про це повідомляє Wprost, пише УНН.
Цитата
“ Наша зустріч не відбулася. Порядок денний засідання значно змінився. Зустріч мала відбутися об 11:30, саме під час мого виступу”, – сказав Анджей Дуда. “У кожного тут свій дуже жорсткий розпорядок дня”, – додав він.
Проте не виключено, що зустріч відбудеться, але пізніше. “Поки що, як ми кажемо, знято з порядку денного через те, що т. зв погодинної оплати праці”, - пояснив президент Польщі.
Доповнення
На зустрічі лідери держав мали обговорити в умовах погіршення відносин між Варшавою та Києвом останніми днями та український контрнаступ.
Нагадаємо
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що за кілька днів має зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку. Серед тем розмови буде заборона на імпорт українського зерна.