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Встреча Зеленского и Дуды в Нью-Йорке не состоялась из-за "жесткого распорядка дня"

Киев • УНН

 • 237396 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда не смогли встретиться в Нью-Йорке из-за изменений в повестке дня на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает Wprost, пишет УНН.

Цитата

“ Наша встреча не состоялась. Повестка дня заседания значительно изменилась. Встреча должна была состояться в 11:30, именно во время моего выступления”, – сказал Анджей Дуда. “У каждого здесь свой очень жесткий распорядок дня”, – добавил он.

Однако не исключено, что встреча состоится, но позже. “Пока что, как мы говорим, снято с повестки дня из-за т. н. почасовой оплаты труда”, - пояснил президент Польши.

Дополнение 

На встрече лидеры государств должны были обсудить в условиях ухудшения отношений между Варшавой и Киевом в последние дни и украинское контрнаступление.

Напомним

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что через несколько дней должен встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Среди тем разговора будет запрет на импорт украинского зерна.

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