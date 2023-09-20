Ембарго на українське зерно: Дуда розкритикував дії України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Президент Анджей Дуда заявив, що у справі українського зерна він та його уряд твердо захищатимуть інтереси польських фермерів, а також піддав критиці дії України в цьому питання. Про це глава держави заявив під час пресконференції в Нью-Йорку, пише Polskieradio, передає УНН.
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Дуда розкритикував дії України та закликав Україну пам'ятати про допомогу, яку вона отримує від Польщі.
Також він нагадав, що Польща не закрила свої кордони для українського зерна, а встановила транспортні коридори, про що домовилася з Україною. “Завдяки цим коридорам зараз через Польщу провозиться вдвічі більше зерна, ніж у лютому чи березні цього року”, – пояснив він.
Президент також додав, що Польща хоче максимально допомогти Україні, але має відстоювати інтереси польських фермерів. Дуда порівняв дії України із ситуацією потопельника, який хапається за соломинку.
Нагадаємо
Україна запропонувала ЄС компромісний сценарій щодо імпорту української агропродукції. Уряд надав Європейській комісії план дій щодо контролю за експортом 4 груп агротоварів з України. Однак, якщо Польща та Угорщина не скасують односторонні заборони, Україна заборонить імпорт до себе певних категорій товарів із цих країн.