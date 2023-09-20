Эмбарго на украинское зерно: Дуда раскритиковал действия Украины

Детали

Дуда раскритиковал действия Украины и призвал Украину помнить о помощи, которую она получает от Польши.

Также он напомнил, что Польша не закрыла свои границы для украинского зерна, а установила транспортные коридоры, о чем договорилась с Украиной. “Благодаря этим коридорам сейчас через Польшу провозится вдвое больше зерна, чем в феврале или марте этого года”, – пояснил он.

Президент также добавил, что Польша хочет максимально помочь Украине, но должна отстаивать интересы польских фермеров. Дуда сравнил действия Украины с ситуацией утопленника, который хватается за соломинку.

Напомним

Украина предложила ЕС компромиссный сценарий по импорту украинской агропродукции. Правительство предоставило Европейской комиссии план действий по контролю за экспортом 4 групп агротоваров из Украины. Однако, если Польша и Венгрия не отменят односторонние запреты, Украина запретит импорт к себе определенных категорий товаров из этих стран.