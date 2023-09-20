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Эмбарго на украинское зерно: Дуда раскритиковал действия Украины

Эмбарго на украинское зерно: Дуда раскритиковал действия Украины

Киев • УНН

 • 414079 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Президент Анджей Дуда заявил, что в деле украинского зерна он и его правительство будут твердо защищать интересы польских фермеров, а также подверг критике действия Украины в этом вопросе. Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции в Нью-Йорке, пишет Polskieradio, передает УНН.

Детали

Дуда раскритиковал действия Украины и призвал Украину помнить о помощи, которую она получает от Польши.

Также он напомнил, что Польша не закрыла свои границы для украинского зерна, а установила транспортные коридоры, о чем договорилась с Украиной. “Благодаря этим коридорам сейчас через Польшу провозится вдвое больше зерна, чем в феврале или марте этого года”, – пояснил он.

Президент также добавил, что Польша хочет максимально помочь Украине, но должна отстаивать интересы польских фермеров. Дуда сравнил действия Украины с ситуацией утопленника, который хватается за соломинку.

Напомним

Украина предложила ЕС компромиссный сценарий по импорту украинской агропродукции. Правительство предоставило Европейской комиссии план действий по контролю за экспортом 4 групп агротоваров из Украины. Однако, если Польша и Венгрия не отменят односторонние запреты, Украина запретит импорт к себе определенных категорий товаров из этих стран.

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