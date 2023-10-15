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Явка на выборах в Польше на 18:00 составила 57,54%. На избирательном участке умерла женщина

Киев • УНН

 • 762967 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Явка на выборах в Сейм и Сенат Польши составила 57,54% по состоянию на 18:00 по Киеву. На участках за рубежом большие очереди. Двух людей на польских избирательных участках пришлось реанимировать. Об этом информирует УНН со ссылкой на RMF 24 и Rzeczpospolita.

Явка на выборах в Польше на 18:00 составила 57,54%. На избирательном участке умерла женщина

Цитата

“Национальная избирательная комиссия сообщила, что по состоянию на 17:00 явка на парламентских выборах 2023 года составила 57,54 процента. В 2019 году явка на выборах до 17 составляла 45,94 процента”, - говорится в сообщении RMF 24.

Дополнение

Местные СМИ сообщают о больших очередях поляков, желающих проголосовать за рубежом. В частности, большие очереди зафиксированы в Германии, Испании, Шотландии.

Как сообщает Rzeczpospolita, в польском городе Лодзь пытались реанимировать человека, который пришел проголосовать на избирательный участок. Однако за пределами избирательного участка она умерла. Также в Тушине умерла женщина, которая пришла проголосовать. Женщина потеряла сознание, и ей вызвали помощь. Однако скорая помощь констатировала ее смерть.

Напомним

В Польше сегодня проходят выборы в Сейм и Сенат и общенациональный референдум. Избирательные участки будут работать до 21 часа.

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