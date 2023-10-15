На двоих избирательних участках в Польше сообщают о возможном заминировании: 200 человек эвакуированы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. На двоих избирательних участках 425 і 426 в Польше сообщили о риске взрыва и возможном заминировании. На место событий отправились саперы, а полиция эвакуировала людей и оцепила место вероятного инцидента. Об этом сообщает Rzeczpospolita, пишет УНН.
Цитата
“Мы получили информацию об этой ситуации, но подробностей не знаем”, - заявил председатель Национальной избирательной комиссии Сильвестр Марчак.
Детали
Сейчас продолжаются проверки на трех избирательных участках. Было эвакуировано 200 человек. На месте работают полицейские, сообщил в интервью WP.pl представитель начальника столичной полиции Сильвестр Марчак.
Как сообщается, возле одного из помещений избирательного участка нашли рюкзак. Будет ли продолжено голосование из-за закрытия участков, неизвестно.
Напомним
Явка на выборах в Сейм и Сенат Польши составила 57,54% по состоянию на 18:00 по Киеву. На участках за рубежом большие очереди. Двух человек на польских избирательных участках пришлось реанимировать.