На двоих избирательних участках в Польше сообщают о возможном заминировании: 200 человек эвакуированы

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“Мы получили информацию об этой ситуации, но подробностей не знаем”, - заявил председатель Национальной избирательной комиссии Сильвестр Марчак.

Детали

Сейчас продолжаются проверки на трех избирательных участках. Было эвакуировано 200 человек. На месте работают полицейские, сообщил в интервью WP.pl представитель начальника столичной полиции Сильвестр Марчак.

Как сообщается, возле одного из помещений избирательного участка нашли рюкзак. Будет ли продолжено голосование из-за закрытия участков, неизвестно.

Напомним

Явка на выборах в Сейм и Сенат Польши составила 57,54% по состоянию на 18:00 по Киеву. На участках за рубежом большие очереди. Двух человек на польских избирательных участках пришлось реанимировать.