В Польше завершили подсчет голосов: больше всего набрала правящая партия PiS

КИЕВ. 17 октября. УНН. Избирательная комиссия Польши объявила результаты выборов в Сейм по всем избирательным округам. По итогам обработки данных голосования на парламентских выборах в Польше, на первом месте оказалась правящая партия "Право и справедливость" (PiS). Об этом сообщает RMF 24, пишет УНН.