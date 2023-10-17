В Польше завершили подсчет голосов: больше всего набрала правящая партия PiS
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Избирательная комиссия Польши объявила результаты выборов в Сейм по всем избирательным округам. По итогам обработки данных голосования на парламентских выборах в Польше, на первом месте оказалась правящая партия "Право и справедливость" (PiS). Об этом сообщает RMF 24, пишет УНН.
Детали
После обработки данных голосования со всех избирательных участков обнародовали следующие результаты:
PiS - 35,38%
KO - 30,70%
Trzecia Droga - 14,40%
Nowa Lewica - 8,61%
Konfederacja - 7,16%
Остальные партии не преодолели избирательный барьер.
Напомним
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что готов по итогам парламентских выборов сформировать новое правительство.