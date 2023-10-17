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В Польше оппозиционный лидер Туск призвал Дуду к быстрому принятию решения о назначении правительства

Киев • УНН

 • 895229 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Президент Польши Анджей Дуда должен быстро действовать, чтобы позволить сформировать новое правительство, заявил во вторник лидер "Гражданской коалиции" (КО) Дональд Туск после того, как официальные результаты выборов показали, что его либеральная проевропейская партия и ее союзники получают большинство, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

В Польше оппозиционный лидер Туск призвал Дуду к быстрому принятию решения о назначении правительства

Цитата

"Я горячо обращаюсь к президенту, люди ждут первых решений, поэтому мы просим президента принять энергичные и быстрые решения", - сказал Туск в заявлении во вторник.

Детали

Ранее избирательная комиссия Польши подтвердила, что PiS потеряла большинство, хоть и оставляет за собой наибольшее количество мест в нижней палате парламента. PiS набрала 35,38% голосов, что соответствует примерно 190 местам в палате на 460 мест.

Результаты показывают, что "Гражданская коалиция" (KO), партия "Третий путь" (Trzecia Droga) и "левые" (Nowa Lewica) вместе взятые получат около 250 мест, что достаточно для формирования стабильного коалиционного правительства, указывает издание.

"В ближайшие дни, после объявления (окончательных) результатов, мы поговорим", - сказал Владислав Косиняк-Камыш, лидер "Третьего пути", имея в виду запланированные трехсторонние коалиционные переговоры.

Однако, замечает издание, формирование такого правительства может длиться недели, если не месяцы. Президент Польши Анджей Дуда, союзник PiS, заявил перед голосованием, что он даст первый шанс сформировать кабинет группе или партии, которая набрала большинство голосов.

Но, поскольку ни одна партия не выразила готовности присоединиться к правительству, которое возглавляет PiS, националистическая партия во главе с Ярославом Качиньским, отмечает издание, "похоже, вряд ли сможет обеспечить себе третий срок во главе крупнейшего восточного государства-члена Европейского Союза".

В этом случае, как ожидается, Дуда пригласит Туска как лидера второй по величине партии попытаться сформировать правительство.

Дополнение

Оппозиционные партии еще не назвали кандидата на пост премьер-министра, но многие ожидают, что 66-летний Туск будет их кандидатом. Он занимал пост премьер-министра Польши с 2007 по 2014 год.

Правительство под руководством "Гражданской коалиции" ознаменовало бы масштабные изменения в Польше после восьми лет конфликта между правящей националистической партией "Право и справедливость" (PiS) и Европейским Союзом в отношении верховенства права, свободы СМИ, прав меньшинств и миграции, отмечает издание.

Однако, указывает издание, трем оппозиционным партиям, вероятно, придется столкнуться со сложными переговорами по таким вопросам, как аборты и права ЛГБТ.

Что касается абортов, Косиняк-Камыш из "Третьего пути" заявил во вторник, что его партия поддержит отмену почти полного запрета на прерывание беременности в 2021 году, восстановив право на аборт в случае дефектов плода, но не согласится заранее на дальнейшую либерализацию.

"Гражданская коалиция" и "левые" также хотят разрешить аборты на срок до 12 недель без ограничений. "Третий путь" хочет, чтобы поляки решили этот вопрос на референдуме.

"Никакие идеологические вопросы не могут быть частью какого-либо коалиционного соглашения", - сказал Косиняк-Камыш.

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