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В автомобиле президентского кортежа Анжея Дуды обнаружили маячок

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 октября. УНН. Польская Служба государственной охраны нашла локатор в автомобиле, принадлежащем канцелярии президента Анжея Дуды. Об этом сообщило издание TVN24 со ссылкой на собственные источники в SOP, передает УНН.

В автомобиле президентского кортежа Анжея Дуды обнаружили маячок

Цитата

“Неизвестно, кто установил это устройство. Оказалось, что эта машина могла ездить с этим устройством несколько месяцев и за это время часто попадала в кортеж президента, в частности во время его поездок по Украине”, — отметил изданию собеседник в SOP.

Детали

Согласно данным польского издания машина, в которой обнаружили локатор ранее была в Украине и могла ездить с трекером несколько месяцев. В службах отказались комментировать как это произошло.

В то же время отмечается, что президент Дуда машиной, в которой нашли трекер, не пользовался. Это один из сопровождающих автомобилей президентского кортежа.

Локатор обнаружили еще летом, когда автомобиль отправили на плановый техосмотр. С тех пор польские спецслужбы проверяют автомобили, сопровождающие первых лиц страны, тщательнее и чаще.

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Журналисты TVN24 обратились за комментарием в канцелярию президента Польши, однако там заявили, что “не комментируют вопросы, связанные с обеспечением безопасности Президента Республики Польша”.

Впрочем, представители Анджея Дуды добавили, что решение о проверке авто принимает именно Служба госохраны, а расследование этого инцидента должно заниматься Агентство внутренней безопасности Польши, однако все эти сведения засекречены.

“Агентство внутренней безопасности выполняет задачи, вытекающие из статьи 5 Закона об Агентстве внутренней безопасности и Агентстве внутренней безопасности от 24 мая 2002 года, и не предоставляет информации о деталях проводимой деятельности, включая средства, формы и способы выполнения задач, что следует, среди прочего, из содержания статьи 35(1) вышеупомянутого Закона”, — говорится в электронном письме Агентства внутренней безопасности, которое они отправили на запрос журналистов TVN24.

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