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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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К слежке за кортежем Дуды может быть причастна россия - следователи Польши

Киев • УНН

 • 93271 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Следователи по делу об обнаружении "жучка" для слежки в автомобиле, который входит в кортеж президента Польши Анджея Дуды, установили, что к инциденту могут быть причастны спецслужбы третьих стран, в частности российских. Об этом пишет Rzeczpospolitа, передает УНН.

К слежке за кортежем Дуды может быть причастна россия - следователи Польши

Цитата 

"Если в расследовании подтвердится восточное направление, то есть, что его установили, например, россияне и их службы, если бы это была правда, то мы имели бы чрезвычайно опасную ситуацию", - отметил один из представителей польских спецслужб.

Отмечается, что одним из направлений следствия является проверка возможной причастности иностранных спецслужб к установлению "жучка".

В то же время один из представителей канцелярии Дуды отметил, что такие устройства несколько лет назад централизованно устанавливались на автомобилях, которые перевозили чиновников низшего ранга. Поэтому он не исключает, что на одном из автомобилей могли забыть снять такое устройство.

Напомним

Польская Служба государственной охраны нашла локатор в автомобиле, принадлежащем канцелярии президента Анжея Дуды.

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