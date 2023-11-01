Більшість поляків бачать лідера опозиції Туска прем'єром
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Відповідно до результатів соціологічного дослідження, більшість поляків підтримують призначення Дональда Туска наступним прем'єр-міністром Польщі, а правляча партія «Право і справедливість» (PiS) не має можливості сформувати коаліційний уряд. Про це пише Euractiv, передає УНН.
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Згідно з опитуванням, опублікованим минулої доби у польських ЗМІ, жителі Польщі вважають, що президент Анджей Дуда повинен висунути кандидатуру Дональда Туска на наступного прем’єр-міністра.
Президентська партія PiS посіла перше місце на парламентських виборах 15 жовтня, але Громадянська коаліція Туска (KO, EPP) разом із центристським альянсом «Третій шлях» (Renew/EPP) і лівими (S&D) набрали понад 54%.
Таким чином польська опозиція отримала більшість місць у Сеймі, і це впливає на варіант узгодження кандидатури Туска на посаду прем’єр-міністра. Хоча після консультацій минулого тижня Дуда заявив, що на цю посаду є два «серйозні кандидати»: чинний прем’єр-міністр Матеуш Моравецький від PiS і лідер опозиції Дональд Туск від KO.
Згідно з соціологічним опитуванням United Surveys, Туска справді вважають майбутнім очільником уряду близько 40,4% поляків, натомість 30,2% респондентів підтримують на посаду прем'єра Моравецького.
Близько 17,9% вважають, що це має бути хтось інший, а не два кандидати, про яких згадав Дуда, а 11,5% не мають однозначної думки.
Але президент Дуда хоче побачити результати першого парламентського голосування стосовно нового прем'єра.
У польських ЗМІ групи RMF Media зазначають, що відповідно до позиції партій Platforma, Lewica, Polska 2050 і PSL, президенту скоріш за все доведеться визнати, - лише Дональд Туск має стабільну підтримку.
Раніше
УНН повідомляв, що кандидат у прем'єр-міністри Польщі Дональд Туск під час зустрічі з головою Єврокомісії пообіцяв “відновити” зв'язки з Брюсселем, а також звернувся до теми розблокування мільярдів євро, заморожених через відступ від демократії попереднього уряду країни.
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