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Більшість поляків бачать лідера опозиції Туска прем'єром

Київ • УНН

 • 108927 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Відповідно до результатів соціологічного дослідження, більшість поляків підтримують призначення Дональда Туска наступним прем'єр-міністром Польщі, а правляча партія «Право і справедливість» (PiS) не має можливості сформувати коаліційний уряд. Про це пише Euractiv, передає УНН.

Більшість поляків бачать лідера опозиції Туска прем'єром

Деталі

Згідно з опитуванням, опублікованим минулої доби у польських ЗМІ, жителі Польщі вважають, що президент Анджей Дуда повинен висунути кандидатуру Дональда Туска на наступного прем’єр-міністра.

Президентська партія PiS посіла перше місце на парламентських виборах 15 жовтня, але Громадянська коаліція Туска (KO, EPP) разом із центристським альянсом «Третій шлях» (Renew/EPP) і лівими (S&D) набрали понад 54%.

Таким чином польська опозиція отримала більшість місць у Сеймі, і це впливає на варіант узгодження кандидатури Туска на посаду прем’єр-міністра. Хоча після консультацій минулого тижня Дуда заявив, що на цю посаду є два «серйозні кандидати»: чинний прем’єр-міністр Матеуш Моравецький від PiS і лідер опозиції Дональд Туск від KO.

Згідно з соціологічним опитуванням United Surveys, Туска справді вважають майбутнім очільником уряду близько 40,4% поляків, натомість 30,2% респондентів підтримують на посаду прем'єра Моравецького.

Близько 17,9% вважають, що це має бути хтось інший, а не два кандидати, про яких згадав Дуда, а 11,5% не мають однозначної думки.

Але президент Дуда хоче побачити результати першого парламентського голосування стосовно нового прем'єра.

У польських ЗМІ групи RMF Media зазначають, що відповідно до позиції партій Platforma, Lewica, Polska 2050 і PSL, президенту скоріш за все доведеться визнати, - лише Дональд Туск має стабільну підтримку.

Раніше

УНН повідомляв, що кандидат у прем'єр-міністри Польщі Дональд Туск під час зустрічі з головою Єврокомісії пообіцяв “відновити” зв'язки з Брюсселем, а також звернувся до теми розблокування мільярдів євро, заморожених через відступ від демократії попереднього уряду країни.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: До стеження за кортежем Дуди може бути причетна росія - слідчі Польщі

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