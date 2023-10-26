Хто стане прем’єром Польщі: президент Дуда назвав двох кандидатів

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда після консультацій з політичними партіями, які пройшли до нового парламенту, заявив, що на посаду прем’єр-міністра є два кандидати - Матеуш Моравецький і Дональд Туск. Про це повідомляє УНН із посиланням на TVN24.