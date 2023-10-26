Хто стане прем’єром Польщі: президент Дуда назвав двох кандидатів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда після консультацій з політичними партіями, які пройшли до нового парламенту, заявив, що на посаду прем’єр-міністра є два кандидати - Матеуш Моравецький і Дональд Туск. Про це повідомляє УНН із посиланням на TVN24.
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"Сьогодні у нас є два серйозні кандидати на посаду прем'єр-міністра. У нас є дві політичні групи, які претендують на парламентську більшість і в яких є свій кандидат у прем'єр-міністри. Одна група - це "Об'єднані праві", які були представлені представниками партії "Право і справедливість", - повідомив він.
Як додав Дуда, "інша група - це Громадянська коаліція, Третій шлях і "Лівиця"».
Він уточнив, що кандидатом на пост прем'єр-міністра від партії "Право і справедливість" є Матеуш Моравецький, а від опозиції - Дональд Туск.
«Це нова ситуація за нашими демократичними стандартами, ніколи не було ситуації, коли одна партія перемагає на виборах, а інші, які також мають представників у парламенті, заявляють, що саме вони матимуть більшість без партії, яка перемогла, і вони висунуть свого кандидата на посаду прем'єр-міністра. Як ви розумієте, я змушений це враховувати», - заявив президент Польщі.
Доповнення
Анджей Дуда так повідомив, що в неділю, 12 листопада, спливає термін повноважень чинного парламенту. Відповідно, як оголосив президент, датою першого засідання нового Сейму стане понеділок, 13 листопада.
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