Кто станет премьером Польши: президент Дуда назвал двух кандидатов

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"Сегодня у нас есть два серьезных кандидата на должность премьер-министра. У нас есть две политические группы, которые претендуют на парламентское большинство и у которых есть свой кандидат в премьер-министры. Одна группа - это "Объединённые правые", которые были представлены представителями партии "Право и справедливость", - сообщил он.

Как добавил Дуда, "другая группа - это Гражданская коалиция, Третий путь и "Левица"».

Он уточнил, что кандидатом на пост премьер-министра от партии "Право и справедливость" является Матеуш Моравецкий, а от оппозиции - Дональд Туск.

«Это новая ситуация по нашим демократическим стандартам, никогда не было ситуации, когда одна партия побеждает на выборах, а другие, которые также имеют представителей в парламенте, заявляют, что именно они будут иметь большинство без победившей партии, и они выдвинут своего кандидата на пост премьер-министра. Как вы понимаете, я вынужден это учитывать», - заявил президент Польши.

Дополнение

Анджей Дуда так сообщил, что в воскресенье, 12 ноября, истекает срок полномочий действующего парламента. Соответственно, как объявил президент, датой первого заседания нового Сейма станет понедельник, 13 ноября.

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