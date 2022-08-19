беларусь 17 недель продолжает военные учения: новая дата

Цитата

«Очередное продолжение учений на неделю с 29 апреля. Общее количество продлений составило 17 недель. Стоит отметить, что белорусская армия стала более подготовленной для оборонных операций, но она по-прежнему не подготовлена ​​к масштабному наступлению из-за отсутствия реального боевого опыта», - говорится в сообщении.

Детали

В целом продолжение учений на белорусских полигонах сейчас выглядит так:



227 общевойсковой полигон «Борисовский» (Борисовский район) до 27.08;



Полигон «Гожский» 6 омбр. (Гродненский район) до 26.08;



Полигон «Брестский» 38 одшбр. (Брестский район) до 27.08;



Полигон «Осиповичский» 51 абр. (Осиповичский район) до 26.08;



212-й авиационный полигон «Неман» (Новогрудский район) до 26.08;



230 общевойсковой полигон «Обуз-Лесновский» (Барановичский район) 26.08;



174 учебный полигон ВВС и войск ПВО «Доманово» (Ивацевичский район) до 26.08;



Полигон «Лепельский» 19 омбр. (Лепельский район) до 27.08.



Дополнение

белорусский диктатор александр лукашенко заявил, что не планирует нападение на Украину и не хочет, чтобы белорусы воевали.

Воздушные силы Украины не исключают вооруженных провокаций со стороны противника ко Дню независимости 24 августа, в том числе из беларуси.