білорусь 17 тижнів продовжує військові навчання: нова дата
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. білорусь вкотре продовжила свої військові навчання – щонайменше до 27 серпня. Про це повідомлє моніторингова група Беларускі Гаюн, інформує УНН.
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«Чергове продовження навчань на тиждень із 29 квітня. Загальна кількість продовжень становила 17 тижнів. Варто зазначити, що білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Загалом продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так:
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- 227 загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) до 27.08;
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- Полігон «Гозький» 6 омбр. (Гродненський район) до 26.08;
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- Полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) до 27.08;
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- Полігон «Осиповичський» 51 абр. (Осиповичський район) до 26.08;
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- 212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) до 26.08;
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- 230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) 26.08;
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- 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманова» (Івацевичський район) до 26.08;
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- Полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 27.08.
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Доповнення
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