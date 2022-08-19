"В ім'я чого?": лукашенко заявив, що не планує напад на Україну і не хоче, аби білоруси воювали

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Не думайте, що я тут планую якийсь напад, ось Україну бомбитимемо з території білорусі і так далі. Немає в мене жодного бажання, щоб ваші та мої діти воювали. В ім'я чого? Про це заявив білоруський диктатор олександр лукашенко, передає УНН із посиланням на Белта.