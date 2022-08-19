"В ім'я чого?": лукашенко заявив, що не планує напад на Україну і не хоче, аби білоруси воювали
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Не думайте, що я тут планую якийсь напад, ось Україну бомбитимемо з території білорусі і так далі. Немає в мене жодного бажання, щоб ваші та мої діти воювали. В ім'я чого? Про це заявив білоруський диктатор олександр лукашенко, передає УНН із посиланням на Белта.
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Як повідомляє Белта, лукашенко звернув увагу на те, що сьогодні відбувається в Україні. Білорусь, за його словами "стала притулком для тисяч українців, які тепер набувають білоруського громадянства".
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"Ви не думайте, що я тут планую якийсь напад, ось Україну бомбитимемо з території білорусі і так далі. Немає в мене жодного бажання, щоб ваші та мої діти воювали. В ім'я чого? Нам треба втихомиритися. Жодна Україна не воює сьогодні. Сьогодні з Росією воює весь блок НАТО та Америка насамперед", - лукашенко.
Додамо
Крім того, на його думку, "Європа вже давно припинила б цю війну, якби США не продовжували за допомогою Польщі підганяти бойові дії".
Контекст
білорусь послужила плацдармом для втручання росії в Україну, але лукашенко поки що уникає називати себе стороною конфлікту.
Аналітики кажуть, що він чудово усвідомлює той факт, що більшість білорусів не підтримують введення військ до України.
67-річний лукашенко править білоруссю майже три десятиліття.