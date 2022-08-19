"Во имя чего?": лукашенко заявил, что не планирует нападение на Украину и не хочет, чтобы белорусы воевали

Детали

Как сообщает Белта, лукашенко обратил внимание на то, что сегодня происходит в Украине. беларусь, по его словам, "стала убежищем для тысяч украинцев, которые теперь приобретают белорусское гражданство".

Цитата

"Вы не думайте, что я здесь планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам нужно успокоиться. Никакая Украина не воюет сегодня. Сегодня с россией воюет весь блок НАТО и Америка, прежде всего", - лукашенко.

Добавим

Кроме того, по его мнению, "Европа уже давно прекратила бы эту войну, если бы США не продолжали с помощью Польши подгонять боевые действия".

Контекст

беларусь послужила плацдармом для нападения россии на Украину, но лукашенко пока избегает называть себя стороной конфликта.

Аналитики говорят, что он прекрасно отдает себе отчет в том, что большинство белорусов не поддерживают введение войск в Украину.

67-летний лукашенко правит беларусью почти три десятилетия.