Беларусь отказалась от львовской свинины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Беларусь ограничивает ввоз свинины из Львовской области Украины из-за африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщили в Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.
“... вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из украинского региона живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другой продукции”, — говорится в сообщении.
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В департаменте также проинформировали о необходимости усилить меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности.
Напомним, в Украине АЧС не утихает с 2012 года.
Только в прошлом году в Украине контроллеры зарегистрировали 145 случаев АЧС. В этом — уже 43.
По словам депутата Сергея Тригубенко, бороться с вирусом нашей стране мешают несколько факторов: бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы и недостаток компетентных кадров.
Более того, в Украине фермеры массово скрывают АЧС, уверен эксперт Николай Бабенко. Причина тому — колоссальные материальные убытки, которые государство не в состоянии компенсировать свинарям.