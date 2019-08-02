Radobank назвав наслідки поширення АЧС у світі

Так у Китаї АЧС спровокувала ріст цін на свинину.

Разом з цим, у Європі падають обсяги вирощування свиней. Натомість обсяги виробництва свинини у Бразилії ростуть.

Щодо США - то передбачається, що у другому півріччі 2019 року виробництво свинини у Америці зросте за рахунок великого племінного стада та підвищення продуктивності.

"Ключовим обмеженням для розвитку галузі в США є дефіцит робочої сили", - кажуть у Radobank.

АЧС у Східній Європі продовжує поширюватись, стримуючи зростання виробництва.

"Літня спека також уповільнює зростання виробництва, сприяючи підвищенню ринкових цін.

Експорт з більшості країн-членів ЄС зріс, головним чином, завдяки підвищеному попиту з боку Китаю", - інформують аналітики.

Тим часом в Україні АЧС не вщухає з 2012 року. Тільки з початку 2019 року зафіксовано майже 40 випадків захворювання. У 2018 році в Україні контролери зареєстрували 145 випадків АЧС.

За словами депутата Сергія Тригубенка, боротися з вірусом нашій країні заважають кілька факторів: нескінченний процес реформування Держпродспоживслужби і брак компетентних кадрів.

Ба більше, в Україні фермери масово приховують АЧС, упевнений експерт Микола Бабенко. Причина тому - колосальні матеріальні збитки, які держава не в змозі компенсувати свинарям.