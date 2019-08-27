Білорусь відмовилася від львівської свинини
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Білорусь обмежує ввезення свинини із Львівської області України через африканську чуму свиней (АЧС). Про це повідомили в Департаменті ветеринарного і продовольчого нагляду Мінсільгосппроду Білорусі, передає УНН з посиланням на БЕЛТА.
“... вводяться тимчасові обмеження на ввезення до Білорусі з українського регіону живих свиней, зоопаркових та циркових тварин сприйнятливих видів, свинини (в тому числі м’яса диких кабанів) та іншої харчової свинарської сировини, а також продуктів їх переробки, шкіряної, рогокопитної і кишкової сировини, щетини, мисливських трофеїв, отриманих від тварин сприйнятливих видів, іншої продукції”, — йдеться в повідомленні.
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У департаменті також поінформували про необхідність посилити заходи контролю щодо забезпечення біологічного захисту великих свинарських комплексів, свинарських ферм і господарств усіх форм власності.
Нагадаємо, в Україну АЧС не вщухає з 2012 року.
Тільки в минулому році в Україні контролери зареєстрували 145 випадків АЧС. В цьому — вже 43.
За словами депутата Сергія Тригубенка, боротися з вірусом нашій країні заважають кілька факторів: нескінченний процес реформування Держпродспоживслужби і недолік компетентних кадрів.
Більш того, в Україну фермери масово приховують АЧС, впевнений експерт Микола Бабенко. Причина тому — колосальні матеріальні збитки, які держава не в змозі компенсувати свинарям.