Беларусь: власти первого крупного города согласились с требованиями протестующих

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 69460 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 96276 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 122879 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105118 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124936 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100555 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101462 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103735 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101862 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101486 просмотра

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Беларусь: власти первого крупного города согласились с требованиями протестующих

Беларусь: власти первого крупного города согласились с требованиями протестующих

Киев  •  УНН

 • 29154 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Исполнительный комитет белорусского города Гродно согласился выполнить ряд требований штаба бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской и профсоюзов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте исполкома, передает УНН.

В ответ на требования протестующих власти Гродно приняли следующие решение:

— решили создать совет общественного согласия города, в который войдут представители гражданского общества и органов исполнительной и законодательной власти;
— разрешила проведение массовых акций на площадях Ленина и Советской в центре города
— на митингах организуют медицинский, технический и информационное сопровождение. “Представителям демократической общественности, — профсоюзов, политических партий будет обеспечена возможность выступления в эфире (телеканала)” Гродно Плюс “, - говорится в ответе власти;
— по всем фактам обращений граждан о причинении вреда здоровью организованы рассмотрения, задержанных за участие в протестах освободили;
— работники, участвующие в забастовке, не получат административных наказаний.

Город Гродно находится на западе Беларуси и является пятым по населению городом республики. В нем проживает более 356 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Протесты в Беларуси: государственное ТВ в Гродно в прямом эфире транслировало протесты

Несколько дней назад сотрудники крупнейшего промышленного предприятия — “Гродно Азот” — начали забастовку. Они требовали освободить всех задержанных в ходе протестов и пересчитать результаты выборов президента Беларуси, сообщил Информационный портал города Гродно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Митинги оппозиции и акции в поддержку Лукашенко: в Беларуси завершился десятый день протестов

В Беларуси с вечера 9 августа проходят массовые акции протеста. Протестующие не согласны с результатами выборов президента, на которых, по официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он является президентом Беларуси уже 26 лет.

Люди заявляют, что результаты выборов, по которым Лукашенко получил 80% голосов, а его главная конкурентка Светлана Тихановская — 10%, были сфальсифицированы.

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