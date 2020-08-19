Беларусь: власти первого крупного города согласились с требованиями протестующих

В ответ на требования протестующих власти Гродно приняли следующие решение:

— решили создать совет общественного согласия города, в который войдут представители гражданского общества и органов исполнительной и законодательной власти;

— разрешила проведение массовых акций на площадях Ленина и Советской в центре города

— на митингах организуют медицинский, технический и информационное сопровождение. “Представителям демократической общественности, — профсоюзов, политических партий будет обеспечена возможность выступления в эфире (телеканала)” Гродно Плюс “, - говорится в ответе власти;

— по всем фактам обращений граждан о причинении вреда здоровью организованы рассмотрения, задержанных за участие в протестах освободили;

— работники, участвующие в забастовке, не получат административных наказаний.

Город Гродно находится на западе Беларуси и является пятым по населению городом республики. В нем проживает более 356 тыс. человек.

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Несколько дней назад сотрудники крупнейшего промышленного предприятия — “Гродно Азот” — начали забастовку. Они требовали освободить всех задержанных в ходе протестов и пересчитать результаты выборов президента Беларуси, сообщил Информационный портал города Гродно.

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В Беларуси с вечера 9 августа проходят массовые акции протеста. Протестующие не согласны с результатами выборов президента, на которых, по официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он является президентом Беларуси уже 26 лет.

Люди заявляют, что результаты выборов, по которым Лукашенко получил 80% голосов, а его главная конкурентка Светлана Тихановская — 10%, были сфальсифицированы.