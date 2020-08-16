Протести у Білорусі: "Бєларуськалій" та "Нафтан" приєдналися до страйку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Трудові колективи “Бєлоруськалій” і нафтопереробного заводу “Нафтан” оголосили, що з понеділка, 17 серпня, приєднуються до загальнонаціонального страйку в Білорусі, передає видання TUT.BY, пише УНН.
Вони зажадали звільнення всіх політичних в’язнів і учасників мирних акцій, відставки Олександра Лукашенка, проведення чесних і прозорих виборів, а також розслідування дій силовиків.
“Ми солідарні з народом Республіки Білорусь. Ми заявляємо: у нас немає довіри до чинної влади, так як мирні білоруси більше не відчувають себе в безпеці в своїй власній країні. Білорусам страшно вийти на вулицю, страшно висловити свою позицію, страшно зробити і відстоювати свій вибір”, — йдеться у відкритому зверненні “Нафтан”.
Страйк на нафтозаводі буде проходити щодня з 12:00 до 15:00. У разі невиконання вимог співробітники “Нафтан” пригрозили зупинити технологічний процес в працюючих цехах і виробництвах.
Співробітники “Бєлоруськалій” оголосили про зупинку всіх гірничодобувних і прохідницьких комплексів і відділень сілівінітних збагачувальних фабрик, а також виконання робіт у допоміжних цехах.
Про мітинги і страйки оголосили багато білоруських підприємств і компаній, в тому числі БелАЗ, МАЗ, Мінський тракторний завод, Мінський електротехнічний завод ім. В. І. Козлова, Білоруський металургійний завод, “Гродно-Азот”, “Керамін” і інші.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що, якщо не припиняться страйки на підприємствах, республіка не зможе “розкрутити” своє виробництво, а іноземним конкурентам такий стан справ буде вигідним.
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