Протесты в Беларуси: "Беларуськалий" и "Нафтан" присоединились к забастовке
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Трудовые коллективы “Беларуськалия” и нефтеперерабатывающего завода “Нафтан” объявили, что с понедельника, 17 августа, присоединяются к общенациональной забастовке в Беларуси, передает издание TUT.BY, пишет УНН.
Они потребовали освобождения всех политических заключенных и участников мирных акций, отставки Александра Лукашенко, проведения честных и прозрачных выборов, а также расследования действий силовиков.
"Мы солидарны с народом Республики Беларусь. Мы заявляем: у нас нет доверия к действующей власти, так как мирные белорусы больше не чувствуют себя в безопасности в своей собственной стране. Белорусам страшно выйти на улицу, страшно высказать свою позицию, страшно сделать и отстаивать свой выбор“,— говорится в открытом обращении “Нафтана”.
Забастовка на нефтезаводе будет проходить ежедневно с 12:00 до 15:00. В случае невыполнения требований сотрудники “Нафтана” пригрозили остановить технологический процесс в работающих цехах и производствах.
Сотрудники “Беларуськалия” объявили об остановке всех горнодобывающих и проходческих комплексов и отделений силивинитных обогатительных фабрик, а также выполнения работ во вспомогательных цехах.
О митингах и забастовках объявили многие белорусские предприятия и компании, в том числе БелАЗ, МАЗ, Минский тракторный завод, Минский электротехнический завод им. В. И. Козлова, Белорусский металлургический завод, “Гродно-Азот”, “Керамин” и другие.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что, если не прекратятся забастовки на предприятиях, республика не сможет “раскрутить” свое производство, а иностранным конкурентам такое положение дел будет выгодно.
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