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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 81420 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101597 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107090 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127045 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101168 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101995 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104008 просмотра

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Протесты в Беларуси: "Беларуськалий" и "Нафтан" присоединились к забастовке

Протесты в Беларуси: "Беларуськалий" и "Нафтан" присоединились к забастовке

Киев  •  УНН

 • 23763 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Трудовые коллективы “Беларуськалия” и нефтеперерабатывающего завода “Нафтан” объявили, что с понедельника, 17 августа, присоединяются к общенациональной забастовке в Беларуси, передает издание TUT.BY, пишет УНН.

Они потребовали освобождения всех политических заключенных и участников мирных акций, отставки Александра Лукашенко, проведения честных и прозрачных выборов, а также расследования действий силовиков.

"Мы солидарны с народом Республики Беларусь. Мы заявляем: у нас нет доверия к действующей власти, так как мирные белорусы больше не чувствуют себя в безопасности в своей собственной стране. Белорусам страшно выйти на улицу, страшно высказать свою позицию, страшно сделать и отстаивать свой выбор“,— говорится в открытом обращении “Нафтана”.

Забастовка на нефтезаводе будет проходить ежедневно с 12:00 до 15:00. В случае невыполнения требований сотрудники “Нафтана” пригрозили остановить технологический процесс в работающих цехах и производствах.

Сотрудники “Беларуськалия” объявили об остановке всех горнодобывающих и проходческих комплексов и отделений силивинитных обогатительных фабрик, а также выполнения работ во вспомогательных цехах.

О митингах и забастовках объявили многие белорусские предприятия и компании, в том числе БелАЗ, МАЗ, Минский тракторный завод, Минский электротехнический завод им. В. И. Козлова, Белорусский металлургический завод, “Гродно-Азот”, “Керамин” и другие.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что, если не прекратятся забастовки на предприятиях, республика не сможет “раскрутить” свое производство, а иностранным конкурентам такое положение дел будет выгодно.

Протесты в Минске, 16 августа 2020 года:

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