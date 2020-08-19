Білорусь: влада першого великого міста погодилась з вимогами протестувальників

У відповідь на вимоги протестувальників влада Гродно ухвалила наступні рішення:
— постановили створити раду суспільної злагоди міста, до якого увійдуть представники громадянського суспільства та органів виконавчої і законодавчої влади;
— дозволила проведення масових акцій на площах Леніна і Радянської в центрі міста;
— на мітингах організують медичний, технічний та інформаційний супровід. “Представникам демократичної громадськості, — профспілкам, політичним партіям буде забезпечена можливість виступу в ефірі (телеканалу) “Гродно Плюс”, — йдеться у відповіді влади;
— за всіма фактами звернень громадян про заподіяння шкоди здоров’ю організовано розгляд, затриманих за участь в протестах звільнили;
— працівники, які беруть участь у страйку, не отримають адміністративних покарань.
Місто Гродно знаходиться на заході Білорусі і є п’ятим за населенням містом республіки. У ньому проживає понад 356 тис. людей.
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Кілька днів тому працівники найбільшого промислового підприємства міста — “Гродно Азот” — почали страйк. Вони вимагали звільнити всіх затриманих у ході протестів і перерахувати результати виборів президента Білорусі, повідомив Інформаційний портал міста Гродно.