Протести у Білорусі: державне ТБ у Гродно у прямому ефірі транслювало протести

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Увечері в понеділок, 17 серпня, на площі Леніна в Гродно знову стали збиратися городяни, вперше за час масових акцій в республіці — державне ЗМІ, місцевий регіональний телеканал, транслював протести в прямому ефірі, пише УНН з посиланням на білоруську редакцію “Радіо Свобода” і гродненське видання “Вечірній Гродно”.

До 18:30, як повідомляв кореспондент “Вечірнього Гродно”, площа вже була заповнена людьми. З різних прилеглих вулиць народ підтягувався до центру. На захід прийшла значна колона працівників “Гродно Азот” — приблизно 150 осіб.

Варто відзначити, що телерадіокомпанія “Гродно”, яка належить державі, приєдналася до загальнонаціонального страйку і висунула свої вимоги і стала фактично першим державним ЗМІ, яке повністю транслювало протестну акцію в прямому ефірі.

“На площі чергують волонтери „Червоного Хреста“. Грає музика, люди стоять з біло-червоно-білими прапорами. Ті, що прийшли на акцію підкреслюють, що прийшли виключно в мирних цілях — це підкреслюється білими квітами, повітряними кулями, працівники деяких підприємств принесли фірмові прапори (наприклад, „Гродно Азот“)”, — зазначили місцеві журналісти.

За домовленостями активістів і представників влади, депутати прийшли на міську площу Леніна, щоб відповісти на вимоги, які висувалися. Це 10 пунктів, серед яких звільнення затриманих, право на вільні зібрання, скасування вже винесених штрафів за участь у мирних протестах, створення ради народної довіри, виключення залякування страйкуючих робітників на підприємствах, забезпечення на виступ в прямому ефірі представників демократичної громадськості міста, трудових колективів, профспілок, політичних партій і багато іншого.

Прямий ефір телерадіокомпанії “Гродно” з протестної акції, 17 серпня 2020 року:

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