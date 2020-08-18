Протесты в Беларуси: государственное ТВ в Гродно в прямом эфире транслировало протесты
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Вечером в понедельник, 17 августа, на площади Ленина в Гродно снова стали собираться горожане, впервые за время массовых акций в республике — государственное СМИ, местный региональный телеканал, транслировал протесты в прямом эфире, пишет УНН со ссылкой на белорусскую редакцию “Радио Свобода” и гродненское издание “Вечерний Гродно”.
К 18:30, как сообщал корреспондент “Вечернего Гродно”, площадь уже была заполнена людьми. С разных прилегающих улиц народ подтягивался к центру. На мероприятие пришла внушительная колонна работников “Гродно Азот” — примерно 150 человек.
Стоит отметить, что телерадиокомпания “Гродно”, принадлежащая государству, присоединилась к общенациональной забастовке и выдвинула свои требования и стала фактически первым государственным СМИ, которое полностью транслировало протестную акцию в прямом эфире.
“На площади дежурят волонтеры „Красного Креста“. Играет музыка, люди стоят с бело-красно-белыми флагами. Пришедшие на акцию подчеркивают, что пришли исключительно в мирных целях — это подчеркивается белыми цветами, воздушными шарами, работники некоторых предприятий принесли фирменные флаги (например, „Гродно Азот“)”, — отметили местные журналисты.
По договоренностям активистов и представителей властей, депутаты пришли на городскую площадь Ленина, чтобы ответить на требования, которые предъявлялись. Это 10 пунктов, среди которых освобождение задержанных, право на свободные собрания, отмена уже вынесенных штрафов за участие в мирных протестах, создание совета народного доверия, исключение запугивания бастующих рабочих на предприятиях, обеспечение на выступление в прямом эфире представителей демократической общественности города, трудовых коллективов, профсоюзов, политических партий и многое другое.
Прямой эфир телерадиокомпании “Гродно” с протестной акции, 17 августа 2020 года: