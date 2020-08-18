Протесты в Беларуси: государственное ТВ в Гродно в прямом эфире транслировало протесты

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 81420 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101597 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126214 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107090 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127045 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101168 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101995 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104008 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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КИЕВ. 18 августа. УНН. Вечером в понедельник, 17 августа, на площади Ленина в Гродно снова стали собираться горожане, впервые за время массовых акций в республике — государственное СМИ, местный региональный телеканал, транслировал протесты в прямом эфире, пишет УНН со ссылкой на белорусскую редакцию “Радио Свобода” и гродненское издание “Вечерний Гродно”.

К 18:30, как сообщал корреспондент “Вечернего Гродно”, площадь уже была заполнена людьми. С разных прилегающих улиц народ подтягивался к центру. На мероприятие пришла внушительная колонна работников “Гродно Азот” — примерно 150 человек.

Стоит отметить, что телерадиокомпания “Гродно”, принадлежащая государству, присоединилась к общенациональной забастовке и выдвинула свои требования и стала фактически первым государственным СМИ, которое полностью транслировало протестную акцию в прямом эфире.

“На площади дежурят волонтеры „Красного Креста“. Играет музыка, люди стоят с бело-красно-белыми флагами. Пришедшие на акцию подчеркивают, что пришли исключительно в мирных целях — это подчеркивается белыми цветами, воздушными шарами, работники некоторых предприятий принесли фирменные флаги (например, „Гродно Азот“)”, — отметили местные журналисты.

По договоренностям активистов и представителей властей, депутаты пришли на городскую площадь Ленина, чтобы ответить на требования, которые предъявлялись. Это 10 пунктов, среди которых освобождение задержанных, право на свободные собрания, отмена уже вынесенных штрафов за участие в мирных протестах, создание совета народного доверия, исключение запугивания бастующих рабочих на предприятиях, обеспечение на выступление в прямом эфире представителей демократической общественности города, трудовых коллективов, профсоюзов, политических партий и многое другое.

Прямой эфир телерадиокомпании “Гродно” с протестной акции, 17 августа 2020 года:

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