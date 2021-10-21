Беларусь не будет участвовать в Евровидении-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Беларусь не будет участвовать в песенном конкурсе "Евровидение-2022". Окончательный список стран-участниц опубликовано на официальном сайте конкурса, сообщает УНН.
Детали
В конкурсе в 2022 году примет участие 41 страна, Беларуси в перечне нет.
Дополнение
11 марта стало известно, что организаторы Евровидения отказались принимать песню "Я научу тебя" от участников из Беларуси - группы "Галасы ЗМеста". По мнению комиссии, она "ставит под сомнение неполитический характер конкурса". Ролик с выступлением коллектива и композицией был удален с официального YouTube-канала фестиваля.
26 марта сообщалось, что организаторы музыкального конкурса Евровидение отстранили Беларусь от участия в соревновании в 2021 году. Представители заявили, что заменена страной песни также не соответствует правилам конкурса и способна нанести вред их репутации.
Позже Европейский вещательный союз (EBU), участвующий в организации конкурса Евровидение, решил приостановить членство Беларуси.
Добавим
Следующее Евровидение пройдет в мае 2022 года в итальянском Турине. Италия получила право принимать конкурс в следующем году после победы рок-группы Måneskin с песней Zitti E Buoni в мае 2021 года в Роттердаме. Это третья победа Италии в истории музыкального конкурса.