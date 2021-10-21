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Беларусь не будет участвовать в Евровидении-2022

Киев • УНН

 • 41982 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Беларусь не будет участвовать в песенном конкурсе "Евровидение-2022". Окончательный список стран-участниц опубликовано на официальном сайте конкурса, сообщает УНН.

Беларусь не будет участвовать в Евровидении-2022

Детали

В конкурсе в 2022 году примет участие 41 страна, Беларуси в перечне нет.

Дополнение

11 марта стало известно, что организаторы Евровидения отказались принимать песню "Я научу тебя" от участников из Беларуси - группы "Галасы ЗМеста". По мнению комиссии, она "ставит под сомнение неполитический характер конкурса". Ролик с выступлением коллектива и композицией был удален с официального YouTube-канала фестиваля.

26 марта сообщалось, что организаторы музыкального конкурса Евровидение отстранили Беларусь от участия в соревновании в 2021 году. Представители заявили, что заменена страной песни также не соответствует правилам конкурса и способна нанести вред их репутации.

Позже Европейский вещательный союз (EBU), участвующий в организации конкурса Евровидение, решил приостановить членство Беларуси.

Добавим

Следующее Евровидение пройдет в мае 2022 года в итальянском Турине. Италия получила право принимать конкурс в следующем году после победы рок-группы Måneskin с песней Zitti E Buoni в мае 2021 года в Роттердаме. Это третья победа Италии в истории музыкального конкурса.

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