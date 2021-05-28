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Через відео затриманих Білорусь виключили з EBU: це, зокрема, позбавляє її права брати участь у "Євробаченні"

Київ • УНН

 • 20977 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Європейський мовний союз (EBU) заморозив членство “Белтелерадіокомпанії” в організації на два тижні, а потім — прийме рішення про виключення. В EBU чекають відповіді від “Белтелерадіокомпанії”, пише УНН з посиланням на заяву EBU.

Через відео затриманих Білорусь виключили з EBU: це, зокрема, позбавляє її права брати участь у "Євробаченні"

Деталі

Європейський мовний союз (EBU) провів засідання, в ході якого було прийнято рішення про виключення “Белтелерадіокомпанії” з його складу. Згідно із заявою Виконавчої ради організації, причиною стали побоювання в порушенні принципів незалежності та підзвітності, а також свободи слова. Ці принципи вважаються основними цінностями союзу.

Представники EBU зазначили, що уважно відстежували факти придушення свободи ЗМІ в Білорусі. Раніше організація зверталася до “Белтелерадіокомпанії” із закликами відстоювати три основних принципи. Також, за даними ЗМІ, вона продовжувала стежити за дотриманням прав журналістів в країні.

“В останні тижні ми були особливо стурбовані тим, що в ефір виходили інтерв’ю, отримані, очевидно, під тиском”, — наголошується в заяві.

EBU стежили за різними передачами, що виходять за авторством “Белтелерадіокомпанії”. В результаті у членів організації виникли серйозні побоювання з приводу свободи слова, які вони назвали “абсолютно винятковими”. Саме це послужило причиною призупинення членства мовної компанії в EBU.

Контекст

В цьому році це не перший скандал за участю “Белтелерадіокомпанії”. На початку березня — Європейський мовний союз прийняв рішення про недопуск до участі в конкурсі “Євробачення” пісні “Я навчу тебе” гурту “Галаси ЗМеста”, який мав представляти Білорусь.

Організатори конкурсу зазначили, що аналіз пісні білоруських виконавців показав, що вона “ставить під сумнів неполітичний характер конкурсу”.

9 березня Белтелерадіокомпанія оголосила про те, що Білорусь на міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення” 2021 роки представить гурт “Галаси ЗМеста” з піснею “Я навчу тебе”, сама група раніше неодноразово виступала з критикою протестів в країні, після публікації пісні на ресурсах конкурсу — вона встановила рекорд за кількістю дизлайків.

Як писало білоруське видання TUT.BY про саму групу: “ансамбль виконує уїдливі пісні про протести, дворові чати, про Павла Латушко, Світлану Тіхановську, Марію Колеснікову і політичну ситуацію в Білорусі. Це очікувано викликало реакцію в Мережі”.

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