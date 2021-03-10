Євробачення: Білорусь без відбору вирішила відправити гурт, що критикує протести - пісня встановила рекорд дизлайків
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. 9 березня Бєлтелерадіокомпанія оголосила про те, що Білорусь на міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення” 2021 року представить гурт “Галаси ЗМєста” з піснею “Я навчу тебе”, сама група раніше неодноразово виступала з критикою протестів в країні, після публікації пісні на ресурсах конкурсу — вона встановила рекорд за кількістю дизлайків, пише УНН.
Деталі
“Галаси ЗМєста” — це молодий проект кавеенщиків з Барановичів. Фронтмен гурту Дмитро Бутаков за освітою військовий перекладач. У студентські роки він виступав за команду КВН “Ескадрон гусар”, потім повернувся додому, в Барановичі. Тут продовжив розвивати кавеенівський рух, створив команду “КЛюЖ” (Клуб любителів життя), з якої виступав в Білорусі і за межами країни. Новий проект Дмитра “Галаси ЗМєста” з’явився восени 2020 роки як відповідь на серпневі події.
5 грудня 2020 року гурт дав концерт в Купалівському театрі. Як пише білоруське видання TUT.BY: “ансамбль виконує уїдливі пісні про протести, дворові чати, про Павла Латушко, Світлану Тіхановську, Марію Колеснікову і політичної ситуації в Білорусі. Це очікувано викликало реакцію в Мережі”.
Музиканти підтримують чинну владу в Білорусі і не приховують свою громадянську позицію. “Вирішили показати своє ставлення до технологій кольорових революцій. Коли під соусом „політичної боротьби“ намагаються зруйнувати країну, яку ми любимо, і в якій живемо, ми не можемо залишатися байдужими”, — йдеться в YouTube-каналі групи, на який підписані 16 тисяч користувачів.
З моменту публікації відео на офіційному каналі конкурсу: його переглянули майже 200 тисяч разів — у відео 1,6 тисяча лайків і вже понад 15 тисяч дизлайків станом на 9 годину ранку по Києву.
Доповнення
65-й за рахунком конкурс “Євробачення” повинен був пройти з 12 по 16 травня 2020 року в концертному залі Ahoy в Роттердамі під слоганом “Відкрийся” (Open Up). 18 березня 2020 року Європейський мовний союз прийняв рішення скасувати конкурс через пандемію коронавірусу. Фінал “Євробачення-2021” пройде 22 травня в Роттердамі під колишнім гаслом.
Україну на конкурсі цього року представлятиме гурт Go_A з піснею “Шум”.