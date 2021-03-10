Евровидение: Беларусь без отбора решила отправить группу, критикующую протесты - песня установила рекорд дизлайков

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 63238 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 84411 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 112666 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 147974 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 197349 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 194285 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 марта. УНН. 9 марта Белтелерадиокомпания объявила о том, что Беларусь на международном песенном конкурсе “Евровидение” 2021 года представит группа “Галасы ЗМеста” с песней “Я научу тебя”, сама группа ранее неоднократно выступала с критикой протестов в стране, после публикации песни на ресурсах конкурса — она установила рекорд по количеству дизлайков, пишет УНН.

Детали

“Галасы ЗМеста” — это молодой проект кавээнщиков с Барановичей. Фронтмен группы Дмитрий Бутаков по образованию военный переводчик. В студенчестве он выступал за команду КВН “Эскадрон гусар”, затем вернулся домой, в Барановичи. Здесь продолжил развивать кавээновское движение, создал команду “КЛюЖ” (Клуб любителей жизни), с которой выступал в Беларуси и за пределами страны. Новый проект Дмитрия “Галасы ЗМеста” появился осенью 2020 года как ответ на августовские события.

5 декабря 2020 года группа дала концерт в Купаловском театре. Как пишет беларусское издание TUT.BY: “ансамбль исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о Павле Латушко, Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и политической ситуации в Беларуси. Это ожидаемо вызвало реакцию в Сети”.

Музыканты поддерживают действующие власти в Беларуси и не скрывают свою гражданскую позицию. “Решили показать свое отношение к технологиям цветных революций. Когда под соусом „политической борьбы“ пытаются разрушить cтрану, которую мы любим, и в которой живем, мы не можем оставаться равнодушными”, — говорится в YouTube-канале группы, на который подписаны 16 тысяч пользователей.

С момента публикации видео на официальном канале конкурса: его просмотрели почти 200 тысяч раз — у видео 1,6 тысяч лайков и уже свыше 15 тысяч дизлайков по состоянию на 9 часов утра по Киеву.

Дополнение

65-й по счету конкурс “Евровидение” должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 года в концертном зале Ahoy в Роттердаме под слоганом “Откройся” (Open Up). 18 марта 2020 года Европейский вещательный союз принял решение отменить конкурс из-за пандемии коронавируса. Финал “Евровидения-2021” пройдет 22 мая в Роттердаме под прежним лозунгом.

Украину на конкурсе этого года будет представлять группа Go_A с песней “Шум”.

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