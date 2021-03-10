Евровидение: Беларусь без отбора решила отправить группу, критикующую протесты - песня установила рекорд дизлайков
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. 9 марта Белтелерадиокомпания объявила о том, что Беларусь на международном песенном конкурсе “Евровидение” 2021 года представит группа “Галасы ЗМеста” с песней “Я научу тебя”, сама группа ранее неоднократно выступала с критикой протестов в стране, после публикации песни на ресурсах конкурса — она установила рекорд по количеству дизлайков, пишет УНН.
Детали
“Галасы ЗМеста” — это молодой проект кавээнщиков с Барановичей. Фронтмен группы Дмитрий Бутаков по образованию военный переводчик. В студенчестве он выступал за команду КВН “Эскадрон гусар”, затем вернулся домой, в Барановичи. Здесь продолжил развивать кавээновское движение, создал команду “КЛюЖ” (Клуб любителей жизни), с которой выступал в Беларуси и за пределами страны. Новый проект Дмитрия “Галасы ЗМеста” появился осенью 2020 года как ответ на августовские события.
5 декабря 2020 года группа дала концерт в Купаловском театре. Как пишет беларусское издание TUT.BY: “ансамбль исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о Павле Латушко, Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и политической ситуации в Беларуси. Это ожидаемо вызвало реакцию в Сети”.
Музыканты поддерживают действующие власти в Беларуси и не скрывают свою гражданскую позицию. “Решили показать свое отношение к технологиям цветных революций. Когда под соусом „политической борьбы“ пытаются разрушить cтрану, которую мы любим, и в которой живем, мы не можем оставаться равнодушными”, — говорится в YouTube-канале группы, на который подписаны 16 тысяч пользователей.
С момента публикации видео на официальном канале конкурса: его просмотрели почти 200 тысяч раз — у видео 1,6 тысяч лайков и уже свыше 15 тысяч дизлайков по состоянию на 9 часов утра по Киеву.
Дополнение
65-й по счету конкурс “Евровидение” должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 года в концертном зале Ahoy в Роттердаме под слоганом “Откройся” (Open Up). 18 марта 2020 года Европейский вещательный союз принял решение отменить конкурс из-за пандемии коронавируса. Финал “Евровидения-2021” пройдет 22 мая в Роттердаме под прежним лозунгом.
Украину на конкурсе этого года будет представлять группа Go_A с песней “Шум”.