Білорусь не братиме участі в Євробаченні-2022

Деталі

У конкурсі в 2022 році візьме участь 41 країна, Білорусі в переліку немає.

Доповнення

11 березня стало відомо, що організатори Євробачення відмовилися приймати пісню "Я навчу тебе" від учасників з Білорусі - групи "Галаси ЗМеста". На думку комісії, вона "ставить під сумнів неполітичний характер конкурсу". Ролик з виступом колективу і композицією був видалений з офіційного YouTube-каналу фестивалю.

26 березня повідомлялося, що організатори музичного конкурсу Євробачення відсторонили Білорусь від участі в змаганні в 2021 році. Представники заявили, що замінена країною пісня також не відповідає правилам конкурсу і здатна завдати шкоди їх репутації.

Пізніше Європейський мовний союз (EBU), що бере участь в організації конкурсу Євробачення, вирішив призупинити членство Білорусі.

Додамо

Наступне Євробачення пройде в травні 2022 року в італійському Турині. Італія отримала право приймати конкурс в наступному році після перемоги рок-групи Måneskin з піснею Zitti E Buoni в травні 2021 року в Роттердамі. Це третя перемога Італії в історії музичного конкурсу.