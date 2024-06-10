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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Было три удара КАБами: в Харькове известно о двух раненых

Было три удара КАБами: в Харькове известно о двух раненых

Киев  •  УНН

10 июня 2024, 15:12  •  6280 просмотра

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Российские захватчики трижды обстреляли Харьков КАБами, что привело к пожару и по меньшей мере двум раненым.

Оккупанты нанесли по Харькову три удара КАБами, есть информация по меньшей мере о двух раненых. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

По городу было три удара КАБами. Одно из попаданий пришлось на гаражный кооператив, там произошел пожар и есть информация по меньшей мере о двух раненых 

- сообщил Терехов.

По словам городского головы, места оставшихся попаданий обследуют специалисты.

Напомним

Как сообщал УНН, в Харькове прогремел взрыв.

Ранее начальник Харьковского гарнизона и сил обороны Харькова Сергей Мельник сообщил о вражеском КАБе в направлении города Харьков и пригородных населенных пунктов и призвал не покидать укрытие.

Впоследствии стало известно, что российская армия нанесла ракетный удар по Харькову, вспыхнул пожар в доме.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
kharkivХарьков
polshaПольша
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