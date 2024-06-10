Было три удара КАБами: в Харькове известно о двух раненых

Оккупанты нанесли по Харькову три удара КАБами, есть информация по меньшей мере о двух раненых. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

По городу было три удара КАБами. Одно из попаданий пришлось на гаражный кооператив, там произошел пожар и есть информация по меньшей мере о двух раненых - сообщил Терехов.

По словам городского головы, места оставшихся попаданий обследуют специалисты.

Напомним

Как сообщал УНН, в Харькове прогремел взрыв.

Ранее начальник Харьковского гарнизона и сил обороны Харькова Сергей Мельник сообщил о вражеском КАБе в направлении города Харьков и пригородных населенных пунктов и призвал не покидать укрытие.

Впоследствии стало известно, что российская армия нанесла ракетный удар по Харькову, вспыхнул пожар в доме.