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Окупанти вдарили КАБом по Харкову, в результаті атаки спалахнув будинок - ОВА

Окупанти вдарили КАБом по Харкову, в результаті атаки спалахнув будинок - ОВА

Київ • УНН

 • 30388 перегляди

російська армія завдала ракетного удару по Харкову, спалахнула пожежа в будинку. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється.

Армія рф вдарила по Харкову КАБом. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, після атаки спалхнув будинок, передає УНН.

Інформацію про "приліт" на околиці Харкова повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється.

"У Харкові попередньо приліт на околиці міста в район житлової забудови. Щодо жертв та руйнувань інформація уточнюється", - повдіомив Терехов.

Додамо

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупанти вдарили КАБом, після атаки у будинку спалахнула пожежа.

"О 17:35 окупанти вдарили по Харкову. Попередньо - використали КАБ. За попередніми даними, виникла пожежа в будинку. Інформація про постраждалих поки що не надходила", - повідомив Синєгубов.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, у Харкові пролунав вибух.

Раніше начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харков Сергій Мельник повідомив про ворожий КАБ у напрямку міста Харків та приміських населених пунктів і закликав не покидати укриття.

Антоніна Туманова

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