Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
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Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
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Оккупанты ударили КАБом по Харькову, в результате атаки вспыхнул дом - ОВА
российская армия нанесла ракетный удар по Харькову, вспыхнул пожар в доме. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.
Северный Китай готовится к рекордной жаре: температура уже превышает 40 градусов по Цельсию
Северный Китай готовится к рекордной жаре, температура уже превышает 40 ° C, что вынуждает власти выдавать предупреждения о высокой температуре.
Взрыв прогремел в Харькове - СМИ
В Харькове слышали взрыв, когда была объявлена воздушная тревога, и жителей призвали оставаться в укрытиях.
Договоры на более 17 миллиардов гривен: в ГОТ рассказали, кто и за сколько будет кормить украинских военных с первого июля
Государственный оператор тыла подписал контракты на сумму более 17 млрд грн с семью компаниями на поставку продуктов питания Вооруженным силам Украины во второй половине 2024 года по средней цене 109,22 грн за комплект.
российский нефтяной танкер переместил груз возле Сингапура для обхода санкций - Bloomberg
российский нефтяной танкер "Приморье" тайно перевез груз на другое судно недалеко от Сингапура, чтобы обойти санкции США.
Конфликт с волонтером в Киеве: суд отправил второго нападавшего под ночной домашний арест
70-летнему мужчине, подозреваемому в нападении на волонтерку в Киеве, избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 60 дней.
В поселке на Волыни объявили карантин из-за выявленного случая бешенства: что известно
В селе Каменуха Волынской области были введены карантинные ограничения из-за подтвержденного случая бешенства у домашней кошки.
Какова норма потребления соли и на что она влияет - ответ Минздрава
Большинство населения мира, включая украинцев, потребляет гораздо больше соли, чем рекомендовано, что приводит к серьезным рискам для здоровья, поэтому Минздрав советует ограничить потребление соли до 5 граммов в сутки.
Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"?
Просмотрев фб-страницу Вячеслава Петрище можно увидеть множество постов некоего Сергея Кривенко. Последний активно отчитывается о помощи, в том числе военным, и благодарит за поддержку в этом Петрище. Но если начать разбираться-оказывается не все так однозначно.
В Австрии пассажирский самолет попал в сильную грозу, град разбил лобовое стекло и сломал носовую часть
Самолет Airbus A320 авиакомпании Austrian Airlines, летевший из Майорки в Вену, получил серьезные повреждения от града, разбившего лобовое стекло и носовую часть самолета. Это вынудило пилотов совершить посадку вслепую в Вене.