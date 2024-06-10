Оккупанты ударили КАБом по Харькову, в результате атаки вспыхнул дом - ОВА

Армия рф ударила по Харькову КАБом. Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, после атаки вспыхнул дом, передает УНН.

Информацию о "прилете" на окраине Харькова сообщил городской голова Игорь Терехов. По его словам, информация о жертвах и разрушениях уточняется.

"В Харькове предварительно прилет на окраине города в район жилой застройки. Относительно жертв и разрушений информация уточняется", - сообщил Терехов.

Добавим

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, оккупанты ударили КАБом, после атаки в доме вспыхнул пожар.

"В 17: 35 оккупанты ударили по Харькову. Предварительно-использовали КАБ. по предварительным данным, возник пожар в доме. Информация о пострадавших пока не поступала", - сообщил Синегубов.

Напомним

Как сообщал УНН, в Харькове прогремел взрыв.

Ранее начальник Харьковского гарнизона и сил обороны Харьков Сергей Мельник сообщил о вражеском КАБе в направлении города Харьков и пригородных населенных пунктов и призвал не покидать укрытие.