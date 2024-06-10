Було три удари КАБами: у Харкові відомо про двох поранених
Київ • УНН
Російські загарбники тричі обстріляли Харків КАБами, що призвело до пожежі та щонайменше двох поранених.
Окупанти завдали по Харкову три удари КАБами, є інформація щонайменше про двох поранених. Про це повдіомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
По місту було три удари КАБами. Одне з влучань прийшлося на гаражний кооператив, там сталася пожежа і є інформація щонайменше про двох поранених
За словами міського голови, місця решти потраплянь обстежують фахівці.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, у Харкові пролунав вибух.
Раніше начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харков Сергій Мельник повідомив про ворожий КАБ у напрямку міста Харків та приміських населених пунктів і закликав не покидати укриття.
Згодом стало відомо, що російська армія завдала ракетного удару по Харкову, спалахнула пожежа в будинку.