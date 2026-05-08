"Было содержательно" - Зеленский раскрыл детали отчета Умерова о переговорах с представителями Трампа

Президент Владимир Зеленский получил доклад со встречи переговорщиков Украины и США в Соединенных Штатах и заявил, что "было содержательно" и что украинская сторона рассчитывает, что по итогам это "поможет усилить наши позиции", как и на гуманитарном треке с освобождением людей из плена, о чем указал в традиционном вечернем обращении в пятницу, пишет УНН.

Уже был доклад Рустема Умерова после встреч в Америке с представителями Президента Соединенных Штатов – со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Было содержательно. Рассчитываем, что поможет усилить наши позиции. И гуманитарные вопросы – надо их решать, надо освобождать людей из плена. Это очень важно. Очень надеемся, что все получится - отметил Зеленский.

