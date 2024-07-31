В суд передали дело в отношении четырех правоохранителей из Донецкой области, которые организовали преступную схему по безосновательному начислению боевых доплат своим сотрудникам. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

В ведомстве рассказали, что руководитель одного из межрайонных отделов правоохранительного органа Донецкой области в сговоре с двумя руководителями райотделов и главного бухгалтера отдела безосновательно выписали 24 боевые доплаты подчиненным.

В частности, в течение нескольких месяцев они вносили ложные сведения об участии своих сотрудников в боевых действиях. По результатам судебно-экономической экспертизы сумма нанесенного ущерба государству составляет более 2,6 млн гривен.

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Четверо правоохранителей обвиняются в служебном подлоге, растрате чужого имущества в особо крупных размерах во время военного положения по предварительному сговору группой лиц (ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366 УК Украины). Двое из обвиняемых находятся под стражей (...) Обвинительный акт направлен в суд - резюмировали в ГБР.

Правоохранители добавили, что на движимое и недвижимое имущество фигурантов наложен арест.

Напомним

Служба безопасности задержала двух мошенников, которые выманивали деньги у родственников украинских военнопленных, обещая обмен. Обоим фигурантам уже сообщили о подозрении.