Безопасность детей: на Киевщине обустраивают укрытия в 90 школах и садиках

В населенных пунктах Киевской области для обеспечения безопасности детей обустраивают укрытия в 90 школах и садах. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в Facebook, передает УНН.

Сейчас на Киевщине обустраиваем укрытия в более 90 учебных заведениях. Строим их в 22 школах и детском саду, 67 укрытий ремонтируем, еще в 4 образовательных учреждениях планируем установить модульные укрытия. Это позволит увеличить количество мест в укрытиях более чем на 16 тысяч - рассказал Кравченко.

Всего в школах и садах Киевщины сейчас 1285 укрытий.

Также председатель ОВА рассказал, что на днях одно из новых укрытий открыли в старейшем учебном заведении города Бровары. Это лицей №1, который был построен в 1938 году. Сегодня здесь учатся более 750 детей. Поскольку не было собственного укрытия, то этот лицей работал в смешанном формате. Часть учеников во время опасности находились в убежищах рядом расположенных жилых домов. Еще часть - училась в двух лицеях Броваров, что неподалеку.

Теперь заведение имеет свое современное и комфортное укрытие двойного назначения. Оно рассчитано на 250 человек. Строительство финансировалось из государственного и местного бюджетов - добавил Кравченко.

Укрытие имеет 2 входа, созданы все условия для беспрепятственного доступа для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения; оборудовано помещение для генератора, санитарные узлы, медицинский блок, комнату для хранения продуктов, установлена вентиляционная система.

"Последние ракетные атаки на Украину в очередной раз показали, что нельзя пренебрегать сигналом воздушная тревога и необходимо идти в укрытие. Наша задача, чтобы все дети области могли посещать садики и школы и имели где спрятаться во время опасности", - подчеркнул глава Киевской ОВА.

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