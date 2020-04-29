Без стихийной торговли и скоплений: правительство утвердило требования по работе продовольственных рынков

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Кабинет министров внес изменения в постановление №211 от 11 марта 2020 года, которым упорядочил деятельность агропродовольственных рынков на период карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу Кабмина.

"Согласно принятым изменениям, главный государственный санитарный врач Украины разработал и утвердил перечень требований к профилактическим мерам противодействия коронавирусной болезни COVID-19 при осуществлении торговли пищевыми продуктами на агропродовольственных рынках", - говорится в сообщении.

В частности, предусматривается:
• наличие регистрации агропродовольственного рынка как оператора рынка пищевых продуктов;
• допуск работников и посетителей на территорию рынка исключительно при наличии медицинской маски (респиратора); 
• прохождение бесконтактного температурного скрининга;
• наличие на каждом входе (въезде) на территорию рынка диспенсеров с антисептиком;
• количество посетителей, одновременно находящихся на территории рынка, не более одного на 10 кв. м торговой площади;

• расстояние между местами продавцов - не менее трех метров, места торговли должны быть оборудованы защитными экранами между продавцами и покупателями (из пленки или пластика); 
• проведение дезинфекции контактных поверхностей каждые 3 часа, уборка и дезинфекция всех помещений, включая стационарные торговые места в конце каждого рабочего дня;
• отсутствие неконтролируемой (стихийной) торговли на прилегающей к рынку территории;
• обеспечение постоянного информирования посетителей об установленных ограничениях, которые необходимо соблюдать;
• агропродовольственные рынки обязуются соблюдать требования по профилактических мер противодействия распространения COVID-19 и оперативного устранения нарушений.

Так, принятые изменения позволят обеспечить население продуктами по доступным ценам. Кроме того, будут созданы условия для сбыта пищевых продуктов, выращенных фермерами и семейными хозяйствами, а также получение ими доходов.

Сообщается, что на Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей возложено осуществление ежедневных внеплановых проверок за соблюдением агропродовольственного рынка противоэпидемических требований, а также обязательно присутствие не менее двух инспекторов в течение всего времени его работы.

Напомним, что Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании поддержал критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность.

Украинские Национальные Новости

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