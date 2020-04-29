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Без стихійної торгівлі та скупчень: уряд затвердив вимоги щодо роботи продовольчих ринків

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Кабінет міністрів вніс зміни до постанови №211 від 11 березня 2020 року, якими впорядкував діяльність агропродовольчих ринків на період карантину. Про це повідомляє УНН з посиланням на Урядовий портал.

“Згідно з прийнятими змінами, головний державний санітарний лікар України розробив та затвердив перелік вимог щодо профілактичних заходів протидії коронавірусної хвороби COVID-19 при здійсненні торгівлі харчовими продуктами на агропродовольчих ринках”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, передбачається:
• наявність реєстрації агропродовольчого ринку як оператора ринку харчових продуктів;
• допуск працівників та відвідувачів на територію ринку виключно за наявності вдягнутої медичної маски (респіратора);
• проходження безконтактного температурного скринінгу;
• наявність на кожному вході (в’їзді) на територію ринку диспенсерів з антисептиком;
• кількість відвідувачів, які одночасно перебувають на території ринку, не більше одного на 10 м2 торговельної площі;

• відстань між місцями продавців — не менше трьох метрів, місця торгівлі мають бути обладнані захисними екранами між продавцями та покупцями (з плівки або пластику);
• проведення дезінфекції контактних поверхонь кожні три години, прибирання та дезінфекція всіх приміщень, включаючи стаціонарні торговельні місця в кінці кожного робочого дня;
• відсутність неконтрольованої (стихійної) торгівлі на прилеглій до ринку території;
• забезпечення постійного інформування відвідувачів щодо встановлених обмежень, яких необхідно дотримуватися;
• агропродовольчі ринки зобов’язуються дотримуватися вимог щодо профілактичних заходів протидії поширення COVID-19 та оперативного усунення порушень.

Так, прийняті зміни дозволять забезпечити населення харчовими продуктами за доступними цінами. Крім того, будуть створені умови для збуту харчових продуктів, вирощених фермерами і сімейними господарствами, а також отримання ними доходів.

Повідомляється, що на Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів покладено здійснення щоденних позапланових перевірок за дотриманням агропродовольчими ринками протиепідемічних вимог, а також обов’язкова присутність не менше двох інспекторів протягом всього часу його роботи.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні підтримав критерії, розроблені МОЗ та Мінекономіки, які дають змогу ринкам відновити свою діяльність.

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