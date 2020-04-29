Уряд підтримав рішення для відновлення роботи ринків
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні підтримав критерії, розроблені МОЗ та Мінекономіки, які дають змогу ринкам відновити свою діяльність. Про це написав у Telegram-каналі Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
“Робота продовольчих ринків під час пандемії має регламентуватися чіткими санітарними нормами. Сьогодні уряд підтримав критерії, розроблені МОЗ та Мінекономіки, які дають змогу ринкам відновити свою діяльність”, — написав Шмигаль.
З його слів, основною умовою роботи продовольчих ринків є рішення відповідного територіального органу Держпродспоживслужби про дотримання протиепідемічних вимог.
Нагадаємо, раніше у МОЗ повідомили, що у разі відкриття продовольчих ринків в Україні ситуацію щодо дотримання карантинних заходів на них контролюватиме Держпродспоживслужба.